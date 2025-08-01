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Двое детей были госпитализированы после пожара на Ленинском проспекте
В Москве двое детей были доставлены в больницу после пожара
В Морозовскую больницу увезли детей трех и четырех лет, которые пострадали при пожаре в квартире на Ленинском проспекте в Москве.
Двое детей были госпитализированы после пожара в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС. Возраст пострадавших составил три и четыре года. По информации департамента здравоохранения Москвы, других пострадавших в результате ЧП не было.
В сообщении департамента говорится: «Из задымленной квартиры были спасены двое детей – 3 и 4 года. По предварительным данным, они стали единственными пострадавшими. Госпитализированы в Морозовскую больницу. Состояние одного ребенка врачи оценивают как тяжелое, у второго – средняя степень тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь».
Пожар произошел в одной из квартир жилого дома, обстоятельства возгорания устанавливаются экстренными службами города. Информация о возможных причинах пожара и ущербе уточняется. Спасатели быстро эвакуировали детей из задымленного помещения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты МЧС России вскрыли участок кровли и ликвидировали пожар в административном здании на западе Москвы. В результате пожара в жилом доме на улице Флерова в Балашихе погиб один из местных жителей и сотрудник службы спасения. Несовершеннолетний пострадал во время возгорания в столице и был передан медикам.