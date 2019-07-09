Лукашенко опроверг тайный характер переговоров с Путиным на Валааме

Белорусский лидер Александр Лукашенко заверил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным на Валааме не будут тайными.

«У нас все газеты, особенно оппозиционные, интересуются: что они там тайно будут решать на Валааме? Мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это президента России предложение. Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне ее лично покажет и расскажет, как она воссоздается, что сделано там. Ничего тайного», – передает слова Лукашенко ТАСС.

По его словам, у президентов «слишком много вопросов, которые надо решать», так как они «загнали себя в угол» и «ничего не делают» для выхода оттуда.

Ранее Путин сообщил, что 18 июля проведет переговоры с Лукашенко и обсудит вопросы интеграции.