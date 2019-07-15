Минск анонсировал неформальную встречу Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 17 июля проведут неформальную встречу, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17-18 июля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. … 17 июля президенты проведут неформальную встречу», – информировали в пресс-службе белорусского президента.

Там же отметили, что 18 июля в Санкт-Петербурге президенты примут участие в пленарном заседании Форума регионов России и Белоруссии.

Кроме того, запланировано время для двусторонних переговоров глав государств. «В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Белоруссией и Россией. Стороны также обсудят взаимодействие в рамках Союзного государства», – сообщили в пресс-службе.

Ранее Путин сообщил, что 18 июля проведет переговоры с Лукашенко и обсудит вопросы интеграции. В то же время Лукашенко заверил, что переговоры с президентом России на Валааме не будут тайными.