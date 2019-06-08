Орешкин рассказал о введении единой валюты России и Белоруссии

Вопрос введения единой валюты в рамках интеграции России и Белоруссии обсуждается, решение будет приниматься на уровне президентов, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

В субботу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошли переговоры Орешкина и министра экономики Белоруссии Дмитрия Крутого, передает РИА «Новости».

Министры возглавляют рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, которую Белоруссия и Россия решили создать в конце 2018 года.

Орешкин сообщил, что вопрос о единой валюте «записан в союзном договоре, поэтому это обсуждается». Он пояснил, что «встречаются Центральные банки, обсуждают, стоит или не стоит это делать, как это делать, в какие сроки это делать».

В свою очередь Крутой подчеркнул, что в рамках программы углубления интеграции нельзя вырывать из контекста один пункт: «Это будет пакетная история и пакетное соглашение. В самом союзном договоре написано, что в условиях создания единого экономического пространства по всем направлениям уже финалом становится единая валюта».

В частности, договор о создании Союзного государства предусматривает поэтапное введение единой денежной единицы (валюты) с одновременным созданием единого эмиссионного центра.

«О позициях здесь говорить еще очень рано. Сейчас наша задача – собрать те развилки, которые есть. Понятно, что вопрос единых валют – это вопрос Центральных банков. Центральные банки и в России, и в Белоруссии независимы от правительства, на правительственном уровне это не будет решаться и обсуждаться. Это, конечно же, уровень обсуждения для президентов», – добавил Орешкин.

Между тем, первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ заявил, что компенсация Белоруссии из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли возможна только после того, как стороны согласуют общий подход по интеграции. Это же касается и других вопросов в финансовых взаимоотношениях Минска и Москвы.

Он подчеркнул, что до этого ожидать решения по каким-либо компенсациям было бы неправильно.

Отвечая на вопрос, на что должна пойти белорусская сторона, чтобы получить компенсацию, Силуанов сказал: «Мы не ставим каких-то условий или там предложений, на что должны пойти наши коллеги. Мы говорим о том, что должен быть общий согласованный подход по движению в части интеграции».

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня.

Ранее президент России Владимир Путин исключил возможность объединения России и Белоруссии.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Договор о союзном государстве России и Белоруссии не ставится под сомнение, однако его положения надо привести к существующим реалиям.