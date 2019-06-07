Путин исключил возможность объединения России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии к истечению полномочий главы российского государства.

«Нет, и быть не может», – сказал Путин, отвечая на вопрос об объединении России и Белоруссии к 2024 году, передает ТАСС.

Он отметил, что белорусы, русские и украинцы – изначально единый народ, но все они обрели свою собственную идентичность. «Мы относимся к этому с пониманием и уважением. Так сложилось, что мы живем в разных странах... Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения. У нас нет таких планов, целей», – подчеркнул Путин.

Он напомнил, что существует план строительства союзного с Белоруссией государства.

«Многое уже в этом направлении сделано, в том числе и в социальной сфере – имею в виду, трудовые права, свободное передвижение и так далее, в чем-то ЕврАзЭс обогнало уже наше союзное государство», – отметил президент.

При этом многое из того, что было указано в союзном договоре, не исполнено до сих пор.

«Мы обсуждали это с Александром Григорьевичем (Лукашенко), можем ли мы в новых условиях сегодняшнего дня что-то выполнить из того, что не сделано, либо добавить из того, что является сейчас актуальным», – сказал глава государства.

27 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Договор о союзном государстве России и Белоруссии не ставится под сомнение, однако его положения надо привести к сегодняшним реалиям.

Позднее в Кремле сообщили, что Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко поручат правительствам проработать вопросы развития интеграции в рамках Союзного государства.