Лукашенко выяснил, какова ситуация в вопросе сотрудничества с Россией

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу обсудил с премьер-министром республики Сергеем Румасом комплекс вопросов и проблем, остающихся в сотрудничестве страны с Россией.

«Какова ситуация вообще, если посмотреть под этим углом, в отношениях с Российской Федерацией? Конечно, имея тот комплекс вопросов и проблем, которые остались, пусть даже их немного, после нашей встречи в Санкт-Петербурге с Владимиром Владимировичем [Путиным]», – приводит его слова БелТА.

Лукашенко поинтересовался, «какова сейчас ситуация» и «доработаны ли те вопросы, которые оставались».

«На чем сейчас спотыкаемся, если можно так сказать? Вот этот комплекс белорусско-российских отношений – главный вопрос», – сказал глава республики.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин оценил скорость интеграции России и Белоруссии.

Сообщалось, что Москва и Минск договорились к 2021 году сформировать единые отраслевые рынки.

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