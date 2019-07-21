Россия и Белоруссия запланировали переход к единым отраслевым рынкам

Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Москва и Минск договорились к 2021 году сформировать единые отраслевые рынки.

По словам белорусского министра, совместная группа по интеграции России и Белоруссии выработала общие подходы ко всей работе, передает ТАСС.

«Это дорожная карта к ноябрю [2019 года], унифицированное законодательство к середине следующего (2020 – прим. ВЗГЛЯД) года, это запуск на единых правилах тех рынков, по которым мы договорились, с 2021 года», – заявил министр в эфире телеканала «Беларусь-1».

Он уточнил, что речь идет не только о единых рынках нефти и газа. «Это и рынки промышленной продукции, сельхозрынки, транспортные рынки», – пояснил Крутой.

По его словам, смысл состоит в том, чтобы «предприятие, неважно, где оно зарегистрировано – в России или Беларуси, работало по единым правилам на основе единого администрирования, единых систем контроля, единых интегрированных информационных систем».

Глава Минэкономики Белоруссии пояснил, что «по большому счету это унифицированное законодательство, о котором мы говорим в рамках дорожных карт, станет прообразом этих объединенных рынков».

Крутой отметил, что на встрече в Санкт-Петербурге с участием президентов и представителей совместной рабочей группы по интеграции состоялся «очень откровенный и честный разговор».

«Эксперты доложили по всем направлениям, какого прогресса удалось достичь, где остались какие-то болевые, несогласованные вещи. Президенты высказали свое мнение абсолютно по всем вопросам, появилось несколько новых инициатив, и мы сейчас с российскими коллегами должны подумать, как их в рамках программы по интеграции упаковать», – сказал белорусский министр.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин оценил скорость интеграции России и Белоруссии.

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