Лукашенко заявил о жесточайшем «антибелорусском давлении» на Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сейчас на российского лидера Владимира Путина оказывается жесточайшее антибелорусское давление.

«Сегодня на президента Путина давление жесточайшее. И притом уже из близкого окружения, антибелорусского», – передает его слова ТАСС.

Предположения о том, что Россия якобы может начать войну против Минска и о возможности наступления Запада на Белоруссию, Лукашенко назвал «никому не нужными фейками».

«Не надо напрягать, что тут после Украины мы, что Россия против нас начнет войну, что Запад на нас будет наступать. Для того и мы есть, чтобы на нас никто не наступал. Все это никому не нужные фейки», – сказал Лукашенко.

В то же время он пригрозил России жесткой реакцией на закрытие своего рынка для белорусских товаров.

«Если для нас будут закрывать рынки, постоянно или периодически, для поставок наших товаров, что это за единое экономическое пространство? Вопрос будет поставлен жестко», – заявил Лукашенко.

До этого он также заявил, что Белоруссия никогда не собиралась и не собирается входить в состав другого государства, «даже братской России».

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