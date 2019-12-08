В Минске противники интеграции с Россией заявили протест Москве

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8 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:49  |  vz.ru
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Саудовская Аравия неспроста уступает России лидерство по нефти

Новая сделка ОПЕК выгодна России и рублюФото: Nick Oxford/Reuters
Очередное заседание ОПЕК+ закончилось радостными новостями для нефтяных котировок и российского рубля. Экспортеры нефти решили снова сократить объем добычи в первом квартале 2020 года. Но удивила всех Саудовская Аравия, которая добровольно решила добывать меньше, чем того требует сделка. Саудиты с легкостью уступили России лидерство в добыче. Почему королевство так старается? Подробности...
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Зеленскому к переговорам с Путиным дали вредные советы

Порошенко, исходя из собственного опыта, предостерег Зеленского от встречи с Путиным с глазу на глазФото: EPA/Toms Kalnins/ТАСС
В понедельник в Париже пройдет саммит «нормандской четверки». Украину на нем будет представлять Владимир Зеленский. Ему уже дали несколько советов, как вести себя с Владимиром Путиным. Один из них – избегать переговоров с российским лидером один на один. Помогут ли эти рекомендации Зеленскому и каких итогов вообще стоит ждать от встречи в «нормандском формате»? Подробности...
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Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
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Рожать в США дорого и смертельно опасно

Роды в США – это не только очень дорого, но и очень рискованноФото: Lucas Jackson/Reuters
Как выясняется, рожать в России не только выгоднее, но и куда безопаснее, чем в США. Это наглядно показывает статистика смертности при родах. За последние тридцать лет этот показатель в США вырос в три раза – такие темпы роста демонстрировали только истерзанные гражданскими войнами Афганистан и Судан. Что происходит с американским здравоохранением? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Зеленский везет в Париж свою формулу

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Задача Зеленского – достичь прекращения активных боевых действий (развод войск, обмен пленными, частичное восстановление экономических связей), но не допустить выполнения Минских соглашений и прекращения западных санкций против России. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

Христианская риторика мажора Жукова выглядит грубой подделкой

Максим Соколов, публицист
Потрясаться словом Е. С. Жукова можно разве что при полном незнанье своей страны. Когда холодную, искусственную риторику нам объявляют словом, исполненным искренней сердечной боли, немудрено, что против подмены восстают и самые деликатные люди. Подробности...
Обсуждение: 91 комментарий

Пусть всю оставшуюся жизнь ходят и оглядываются

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия никак не сможет изменить то, что Запад навесит на нее очередное обвинение, даже если оно совершенно огульно. Но один плюс во всем этом есть безусловно – укрепление за Россией той самой репутации государства, которое охотится на террористов, игнорируя границы, писаные правила и проходящие годы. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
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      Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

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              В Минске противники интеграции с Россией заявили протест Москве

                 8 декабря 2019, 16:16
              Фото: Tatyana Zenkovich/EPA/ТАСС
              Текст: Ольга Никитина

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              Участники непродолжительного несанкционированного митинга в Минске против углубления интеграции Белоруссии с Россией передали через сотрудника милиции резолюцию акции.

              Протестующие прошлись шествием по улицам Минска по направлению к зданию посольства России, передает РИА «Новости».

              Сотрудники милиции акции не препятствовали. Периодически они предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии, а также следили за тем, чтобы митингующие не нарушали правила дорожного движения.

              Сотрудники ОМОНа живой цепью огородили здание дипмиссии, протестующие остановились в сквере через дорогу от территории посольства, попыток подойти ближе не предпринимали. Здесь они хором заявили «Нет» интеграции с Россией, «Да» – независимости Белоруссии.

              Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец передал через сотрудника милиции в российское посольство резолюцию митинга против интеграции.

              Организаторы сообщили, что в документе высказываются категорический протест против углубления интеграции с Россией, отказ от признания документов, которые могут быть подписаны руководствами Белоруссии и России в будущем, а также призыв к международному сообществу признать нелегитимными будущие интеграционные соглашения.

              После короткого митинга в сквере часть протестующих направилась колонной в обратный путь, некоторые решили покинуть акцию.

              В Минске в воскресенье прошла новая акция против интеграции с Россией. Ее участники держали традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги, плакаты с призывами против интеграции с Россией, периодически выкрикивали: «Это – наша страна», «Независимость», «Живет Беларусь» и другие лозунг.

              Немногочисленные несанкционированные акции против интеграции Белоруссии с Россией проходили и в субботу, когда в Сочи состоялись российско-белорусские переговоры на уровне президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

              Сенатор Алексей Пушков напомнил участникам протестов в Минске об опыте Украины, Грузии и Молдавии.

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