В Минске противники интеграции с Россией заявили протест Москве

Участники непродолжительного несанкционированного митинга в Минске против углубления интеграции Белоруссии с Россией передали через сотрудника милиции резолюцию акции.

Протестующие прошлись шествием по улицам Минска по направлению к зданию посольства России, передает РИА «Новости».

Сотрудники милиции акции не препятствовали. Периодически они предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии, а также следили за тем, чтобы митингующие не нарушали правила дорожного движения.

Сотрудники ОМОНа живой цепью огородили здание дипмиссии, протестующие остановились в сквере через дорогу от территории посольства, попыток подойти ближе не предпринимали. Здесь они хором заявили «Нет» интеграции с Россией, «Да» – независимости Белоруссии.

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец передал через сотрудника милиции в российское посольство резолюцию митинга против интеграции.

Организаторы сообщили, что в документе высказываются категорический протест против углубления интеграции с Россией, отказ от признания документов, которые могут быть подписаны руководствами Белоруссии и России в будущем, а также призыв к международному сообществу признать нелегитимными будущие интеграционные соглашения.

После короткого митинга в сквере часть протестующих направилась колонной в обратный путь, некоторые решили покинуть акцию.

В Минске в воскресенье прошла новая акция против интеграции с Россией. Ее участники держали традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги, плакаты с призывами против интеграции с Россией, периодически выкрикивали: «Это – наша страна», «Независимость», «Живет Беларусь» и другие лозунг.

Немногочисленные несанкционированные акции против интеграции Белоруссии с Россией проходили и в субботу, когда в Сочи состоялись российско-белорусские переговоры на уровне президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Сенатор Алексей Пушков напомнил участникам протестов в Минске об опыте Украины, Грузии и Молдавии.

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