Пушков указал противникам интеграции Белоруссии с Россией на опыт Украины

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал несанкционированные акции в Минске против интеграции Белоруссии с Россией.

«В Минске оппозиция вышла на акции против интеграции с Россией. Зовут в ЕС, но это миф. Миф счастья с ЕС уже отвергнут и опытом Украины, и Грузии, и Молдавии. В ЕС срезают бюджет на 2021-27 гг. – денег нет даже на Литву с Латвией. Какая интеграция?», – написал Пушков в своем Twitter, сравнив лозунги участников незаконной акции в Минске с «торговлей воздухом».

Напомним, в субботу в Сочи состоялись российско-белорусские переговоры на уровне президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, а также делегаций двух стран, в ходе которых Москва и Минск серьезно сблизили позиции по нефти и газу

В этот же день в Белоруссии прошли немногочисленные акции против интеграции с Россией.

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