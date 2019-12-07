Россия и Белоруссия серьезно сблизили позиции по нефти и газу

Москва и Минск очень серьезно сблизили позиции по нефтегазовым вопросам, сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам российско-белорусских переговоров.

«Очень плодотворно поработали, по целому ряду направлений – по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка достигли очень серьезного прогресса. Даже по вопросу нефти и газа позиции были очень серьезно сближены», – приводит слова Орешкина ТАСС.

По словам главы Минэкономразвития, уже накануне переговоров спорных вопросов оставалось немного. «Сейчас их стало еще меньше, мы понимаем, как по большей части из них продвигаться вперед, указания даны, сейчас будем прорабатывать и дальше двигаться», – сказал Орешкин.

При этом министр отметил, что с понедельника, 9 декабря, согласование спорных вопросов продолжится на экспертном уровне. «С понедельника на экспертном уровне начинаем детальную проработку всех указаний, которые мы сегодня получили, для того, чтобы все это сформулировать и погрузить в дорожные карты, – сказал Орешкин. – Затем будем докладывать премьеру, он будет докладывать президенту».

Напомним, в пятницу в Сочи состоялись российско-белорусские переговоры на уровне президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, а также делегаций двух стран.

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