В Сочи завершились пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, а также делегаций стран завершились, продлившись пять с половиной часов.

Первая часть переговоров длилась около двух часов. После нее Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжили беседу с глазу на глаз за обедом. Общение продолжили и делегации, возглавляемые премьер-министрами Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом. После обеда главы государств вернулись к обсуждению вопросов за общий стол, передает ТАСС.

«Идет переговорный процесс. Переговорный он на то и переговорный, что стороны обмениваются своими позициями, так что еще продолжаются», – сообщал первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов во время встречи, передает РИА «Новости».

Напомним, в начале переговоров лидеров России и Белоруссии в Сочи Владимир Путин отметил значимость встречи именно в канун 20-летия подписания договора о создании Союзного государства. А Лукашенко назвал условие интеграции Белоруссии с Россией.