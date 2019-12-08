В Белоруссии началась новая акция против интеграции с Россией

На Октябрьской площади в Минске в воскресенье проходит несанкционированная акция против углубления интеграции Белоруссии с Россией.

Участники митинга держат традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги, плакаты с призывами против интеграции с Россией, периодически выкрикивают: «Это – наша страна», «Независимость», «Живет Беларусь» и другие лозунги, передает РИА «Новости».

Сотрудники милиции наблюдают за происходящим, периодически предупреждая на русском языке об ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Участников акции просят разойтись, однако те утверждают, что якобы не понимают по-русски, и требуют обращаться к ним на белорусском языке.

Немногочисленные несанкционированные акции против интеграции Белоруссии с Россией проходили и в субботу, когда в Сочи состоялись российско-белорусские переговоры на уровне президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков напомнил участникам протестов в Минске об опыте Украины, Грузии и Молдавии.

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