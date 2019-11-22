С географией можно спорить

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22 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 10:25  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» вызвал приступ злобы у американских сенаторов

США вспомнили, что не остановили строительство российского газопроводаФото: Stefan Sauer/DPA-Zentralbild/
Global Look Press
Остановить строительство важнейшего российского газопровода «Северный поток – 2» можно «одним щелчком», уверяет один из американских сенаторов. Откуда среди парламентариев США такая ненависть к российским газовым проектам, когда ожидается начало работы газопровода и нужно ли Газпрому бояться агрессивных заявлений сенатора? Подробности...
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Антироссийская пропаганда сконцентрировалась на унитазах

На видео ФСБ России хорошо видно, что унитазы в гальюнах украинских кораблей целы и невредимыФото: кадр из видео
В производстве антироссийских фальшивок Украина скатилась до в прямом смысле туалетных аргументов. В Киеве утверждают, что Россия, возвращая Украине ее военные катера, сняла с кораблей «даже унитазы». Мало того, что это прямая ложь. Куда забавнее то, что уже не первый раз туалетные принадлежности фигурируют в бездоказательных обвинениях в адрес России и ее вооруженных сил. Подробности...
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Москва успешно скрестила метро и электрички

Открыть важнейший для Москвы транспортный проект приехал президент ПутинФото: Сергей Карпухин/ТАСС
В столице запущены «Московские центральные диаметры» – МЦД. В официальной церемонии открытия принял участие Владимир Путин – он проехал на новом поезде «Иволга» по МЦД-1 от Белорусского вокзала до станции «Фили». Участие президента страны полностью соответствует важности запущенного проекта. В чем большие плюсы новой дороги и ее небольшие минусы? Подробности...
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Сербов взбудоражил «шпионский скандал» с российским дипломатом

Видеоролик снимали профессионалы, но не в кинематографеФото: Кадр из видео
Настоящий шок переживают сейчас все политические круги Сербии, и это прямо связано с отношениями между этой страной и Россией. Все дело в скандальном видеоролике, на котором российский дипломат передает деньги некоему сербскому чиновнику. Кто и как снял эту видеозапись и как это повлияет на отношения Москвы и Белграда? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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С географией можно спорить

Максим Соколов, публицист
Батька исходит из того, что Белоруссия всегда будет подобна Венеции эпохи транзитного расцвета – просто в силу местоположения. Но геостратегия имеет свойство изменяться – особенно, когда в этом есть насущная нужда. Подробности...
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От Минздрава не зависит продолжительность жизни

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Человечество бьется в экологической истерике

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              Максим Соколов

              С географией можно спорить

              Максим Соколов
              публицист
              		 22 ноября 2019, 09:08

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              Отношения между Россией и ее единственным форменным союзником – Белоруссией – уже много лет довольно однообразны и строятся по формуле чемодана без ручки: «и нести тяжело, и бросить жалко».

              С завидной регулярностью повторяется один и тот же цикл:

              а) Россия пытается несколько упорядочить отношения с союзником и в обмен на субсидии добиться большей лояльности. Из Кремля исходит сакраментальный вопрос: «Так мы будем снимать кино или мы не будем снимать кино?».

              б) Союзник негодует и громко сетует: «И вот же награда от Москвы за мою великую верность». Далее следует более или менее оскорбительные жесты в сторону Москвы и толстые намеки, что на ней свет клином не сошелся. «Уйду от тебя к Ваньке (то есть ЕС и США), он кудрявее». Но, впрочем, «нет союзника вернее, чем я».

              в) Когда отношения переходят в стадию замерзания, происходят трудные и неприятные переговоры, в результате восстанавливается status quo ante. Батька получает новые субсидии и некоторое время не фордыбачит, после чего цикл повторяется.

              Фото: Михаил Метцель/ТАСС

              Такие союзнические отношения трудно назвать доставляющими удовольствие. Как выразился один исторический деятель прошлого, «я предпочитаю визит к зубному врачу еще одной такой встрече».

              Но поскольку преданный союзник шантажирует тем, что, если что будет не по нём, так не желаете ли приятности в стиле русско-украинских отношений и в перспективе авангарды НАТО под Смоленском, приходится терпеть зубоврачевание без наркоза. Конечно, угрозы отдают сильным блефом: если Белоруссия пойдет европейским шляхом, то в первую очередь не поздоровится самому Батьке – за подробностями можно обратиться в Ростов к В.Ф. Януковичу.

              Но, во-первых, когда успешная карьера канатного плясуна длится уже четверть века, это порождает уверенность в том, что так будет всегда. Во-вторых, есть небезосновательная уверенность, что в Кремле не захотят пробовать. Батьку, может, и не жаль, но после того, как потеряли Украину золотую, потерять еще и Белоруссию родную не хотелось бы. Поэтому – «Хоть это тебе и не мило, тащи меня через силу».

              Веры в преданного союзника мало у кого осталось – сколько же можно? – но есть, хотя и печальная, вера в географию. Союзник оседлал столь важное геостратегическое направление, что ничего с ним не поделаешь.

              Но точно ли география столь всесильна?

              Если мы перенесемся мыслью на семь-восемь веков назад, то мы увидим, что Западная Европа находилась в подобном географическом рабстве. Восточная торговля – в первую очередь торговля пряностями, хотя и не только ими – была намертво схвачена турками и Венецией. Все шло через них, принося держателям транзита сказочные барыши и весьма ослабляя Европу – драгоценные металлы утекали к транзитерам.

              Вроде бы и тогда можно было сказать, что с географией не поспоришь, однако же испанцы и португальцы поспорили, найдя обходной путь в Индию (и попутно открыв Новый Свет). Сбылось пророчество Сенеки –

              «И новый Тифис откроет моря, 
              И Туле не будет пределом земли».

              После чего могущество Венеции пошло на убыль. Если в конце XV века венецианцы ежегодно привозили из Леванта 6730 тюков пряностей, то уже в 1502–1513 годах это количество упало до 600 тюков в год. Конечно, иберийские нации тут же оказались монополистами и лихоимцами не хуже венецианцев, но брешь была пробита.

              Выяснилось, что если очень нужно, то новые пути находятся, и нет фатальной геостратегической обреченности. Причем это было достигнуто при смехотворном – с точки зрения последующих веков – техническом оснащении. Испанские и португальские корабли, пробившую брешь в монополии, тянули скорее на рыбацкие фелюги. Сегодня техника изрядно усовершенствовалась, и коммуникации в обход слишком уверенного в себе монополиста – лишь вопрос политической воли и весьма недолгого времени.

              Давно ли независимые прибалты были уверены, что без Либавы, Виндавы, Таллина, Клайпеды Россия будет закупорена? И где теперь эти прибалтийские порты? Славное ли существование они влачат? Про украинскую трубу напоминать и вовсе излишне.

              Географическая карта – это, кроме всего прочего, еще и карта погибших торговых путей прошлого. Коммуникации сдвинулись, и некогда славные города и земли пришли в глухое запустение.

              Батька исходит из того, что Белоруссия всегда, подобно Венеции эпохи транзитного расцвета, будет serenissima, а он всегда будет могущественным минским дожем Лукой. Но геостратегия имеет свойство изменяться (особенно, когда в этом есть насущная нужда) – и тогда звание дожа утрачивает свой блеск.

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