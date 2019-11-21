Россия заступилась за Белоруссию перед ОБСЕ

МИД России отреагировал на ситуацию с парламентскими выборами в Белоруссии, которые, по заявлению ОБСЕ, якобы не соответствовали международным демократическим стандартам. Оценки миссии российское ведомство назвало «необъективными и политизированными», сообщила пресс-служба МИДа.

«Российская сторона приветствует успешное проведение в Беларуси парламентских выборов, которые прошли при полном уважении международных демократических стандартов. Считаем оценки миссии под руководством БДИПЧ необъективными и политизированными. Сожалеем, что с ними солидаризировались США и страны Евросоюза», – говорится в сообщении на сайте МИДа.

В ведомстве отметили, что наблюдатели от СНГ, ШОС, Парламентского собрания Союза Белоруссии и России признали, что выборы были проведены открыто и в соответствии с нормами национального законодательства и международными стандартами.

В воскресенье ЦИК Белоруссии объявил, что выборы в нижнюю палату парламента республики состоялись во всех округах, таким образом, избраны все 110 депутатов законодательного органа. Голосование прошло на более чем 5,8 тыс. избирательных участках. По предварительным данным ЦИК, явка составила 77,22%.

Позже в ОБСЕ заявили, что выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии не соответствовали демократическим стандартам. ЕС также отказался считать выборы в Белоруссии соответствующими международным стандартам.

Позже в Минске отреагировали на подобные заявления.