В Белоруссии завершилось голосование на парламентских выборах

Голосование по выборам депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии завершилось на более чем 5,8 тыс. избирательных участках, сообщили в Центризбиркоме республики.

«Члены участковых комиссий приступили к подсчету голосов, отданных в поддержку кандидатов», – передает ТАСС сообщение ЦИК Белоруссии.

По данным организаторов выборов, по состоянию на 18.00 (совпадает с московским) явка избирателей составила в целом по республике 70,72%. К 18.00 выборы состоялись на 109 избирательных округах, что свидетельствует об избрании 109 парламентариев. В Центризбиркоме не сомневаются, что по итогам голосования будут избраны все 110 депутатов нижней палаты белорусского парламента.

С 12 по 16 ноября в республике проходило досрочное голосование. За пять дней явка составила 35,77 %, превысив аналогичный показатель на досрочном голосовании на парламентских выборах в 2016 году (31,29%).

Предыдущие выборы в парламент проходили в 2016 году. Тогда в первом же туре были избраны 110 депутатов нижней палаты парламента, явка составила 74,68%.

Между тем в воскресенье глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на президентских выборах в 2020 году.

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