Лукашенко решил баллотироваться на новый президентский срок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на президентских выборах в 2020 году.

«Я обязательно предложу свою кандидатуру, а люди сделают выбор», – передает слова Лукашенко ТАСС.

При этом он подчеркнул, что не будет держаться «синими пальцами» за президентское кресло, однако белорусы должны отвергнуть его кандидатуру. Лукашенко добавил, что президентские выборы в Белоруссии пройдут летом 2020 года, передает РИА «Новости».

Он также сказал в воскресенье, что в стране не будут менять конституцию страны к президентским выборам в 2020 году.

В Белоруссии в воскресенье проходят парламентские выборы.