Лукашенко пообещал не менять конституцию к выборам в 2020 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не менять конституцию страны к президентским выборам в 2020 году.

«Глупо было бы заявить, что к президентским выборам мы сменим конституцию», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что спешка в этом вопросе неприемлема.

До этого он уже обещал, что после ухода с поста главы республики не станет менять конституцию так, что «Лукашенко вроде ушел и не ушел». По его словам, он думает не о личной власти, а о будущем страны.

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявляла, что оптимальной датой проведения выборов президента может быть 30 августа 2020 года.

В мае она также говорила, что ЦИК страны разработал предложения по изменению конституции Белоруссии. В частности, предлагалось изменить некоторые статьи, посвященные избирательной системе и референдумам – в том числе статью 64, в которой ограничивается право на участие в голосовании лиц, находящихся под стражей до приговора суда.

Лукашенко до этого говорил, что республике необходима новая конституция, в которой будут усилены другие ветви власти. Также он объявил, что выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах в республике.