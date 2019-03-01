Лукашенко задумался о новой конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, республике необходима новая конституция.

«Я склонен сегодня к тому, что новую конституцию нам придется принимать. Нам придется усиливать другие ветви власти – исполнительную, законодательную», – сказал Лукашенко, передает ТАСС.

В пятницу президент Белоруссии объявил, что выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах в республике.