Лукашенко объяснил свое выдвижение на следующий срок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах в республике.

«Единственное, как мне сейчас кажется, и я это заявление делаю исходя из нынешнего состояния своего, страны, отношения ко мне – я не смогу не выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. Это я сейчас так думаю, может же измениться здоровье, еще что-то... и придется по-другому поступить. Но сейчас, это я перед... выборами говорю, ... чтобы вы потом меня не обвинили в трусости и не сказали, что я в трудную какую-то минуту «свалил», сбежал и так далее», – отметил президент, передает РИА «Новости».

Напомним, последние выборы глава государства выиграл в 2015 году, срок его полномочий истекает в 2020 году.

Ранее Лукашенко заявил, что победителем на президентских выборах на Украине станет Петр Порошенко.