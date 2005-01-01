Лукашенко назвал победителя на выборах президента Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что победу на президентских выборах на Украине в 2019 году одержит нынешний глава государства Петр Порошенко.

«Президентом будет Порошенко. Да, абсолютно (точно)», – заявил Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.

При этом белорусский лидер не исключил, что Порошенко выйдет во второй тур выборов с шоуменом Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

Напомним, президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. Артист Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге, на втором месте лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Рейтинг Порошенко, по данным опросов, составляет более 20%.

В то же время Лукашенко заявил, что Украине не следует идти на размещение ракет средней и меньшей дальности на своей территории. «Если в Украине будут размещены такие ракеты, то это катастрофа… Надо понимать, что россияне не могут допустить, чтобы эти ракеты там были размещены, мы с россиянами будем абсолютно солидарны. Поэтому ни в коем случае нельзя делать в этом направлении шаги Украине, потому что это, действительно, может обернутся катастрофой для государственности Украины», – сказал Лукашенко.

Он отметил, что ситуация вокруг приостановки договора о ракетах средней и меньшей дальности вызывает у него «напряг, и за Украину беспокойство, и за Беларусь тоже». «Не хотелось бы, чтобы в нашей старой матушке-Европе вспыхнула какая-то, не дай бог, ограниченная ядерная катастрофа», – добавил Лукашенко.

В феврале Лукашенко заявил, что Минск вместе с Москвой будет думать об ответных мерах, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе.