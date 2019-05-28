В Белоруссии собрались изменить конституцию

Центральная избирательная комиссия Белоруссии разработала предложения по изменению конституции страны, об этом сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Речь идет о некоторых статьях, посвященным избирательной системе и референдумам. «В частности, статья 64, где ограничивается право на участие в голосовании лиц, находящихся под стражей до приговора суда. За это нас, кстати, совершенно обоснованно критикует ОБСЕ», – передает ее слова Tut.by.

Она отметила, что эти избиратели не ограничиваются в пассивном праве, могут выдвигаться как кандидатами в депутаты, так и кандидатами в президенты.

Ермошина также отметила, что нужно изменить положения статьи 69, которая определяет право выдвигать кандидатов трудовыми коллективами при том, что в законодательстве отсутствует правовое понятие трудового коллектива.

Кроме того, предлагается исключить институт отзыва депутата «как не имеющий перспектив для применения». Она считает, что эта норма «тормозит переход к другой избирательной системе – по партийным спискам».

Предлагается изменить положения о формах местного самоуправления – упразднить сельские советы, добавив возможность избрания мэров городов.

Она предлагает снизить минимальное количество подписей граждан, необходимых для выдвижения в президенты. Сейчас для этого гражданин должен собрать не менее 100 тыс. подписей. Вместо этого предлагается перейти на норму, которая существует в Казахстане – 1% населения страны.

Численность населения Белоруссии – 9 млн 475,2 тыс. человек. То есть речь идет о 95 тыс. подписей.

В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что после ухода с поста главы республики не будет менять конституцию под себя.