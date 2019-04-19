Лукашенко высказался об уходе с поста президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что после ухода с поста главы республики не будет менять конституцию под себя так, что «Лукашенко вроде ушел и не ушел»; он также сказал, что думает о будущем страны, а не о личной власти.

Лукашенко, обращаясь с ежегодным посланием к народу и парламенту, признался, что не хотел бы оставлять существующую конституцию своему преемнику. «Мы прошли тот этап, когда нам нужна была сильная [президентская] власть, такая, как у нас есть. Надо не властью делиться, власть неделима, надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти», – приводит его слова РИА «Новости».

Будущий глава белорусского государства «не должен так много мотаться по полям и фермам», подчеркнул Лукашенко. «Пришло время оставить президенту те функции и полномочия, которые он должен исполнять как глава государства – прежде всего, кадровые вопросы», – убежден белорусский лидер. По его словам, политические партии должны генерировать кадры для госорганов.

«Это не значит, что мы будем предпринимать какую-то попытку создать такую систему, что Лукашенко вроде ушел и не ушел. (…) Такого не будет, я точно говорю. Я думаю о будущем страны, а не о своей личной власти. Я уже навластвовался», – признался глава республики.

Он отметил, что эксперты уже приступили к анализу возможных изменений в белорусскую конституцию. К обсуждению этого вопроса подключат общественные организации и партии, чтобы создать выверенный документ для обсуждения на уровне президента.

Лукашенко пообещал, что белорусское общество определит, какой должна быть новая конституция. «Но мы не будем рубить страну на части, на ветви власти и прочее, полная свобода и ответственности нет», – предупредил он.

Глава Белоруссии также сообщил, что президентские выборы пройдут в установленные сроки в 2020 году, а парламентские будут перенесены на 2019 год.

Также Лукашенко высказался о языковом вопросе. «У нас два государственных языка – русский и белорусский. (…) Люди гибли, вместе с русскими людьми воевали, это наше общее достояние. Если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык, если он хочет потерять свое сердце, он потеряет белорусский язык», – подчеркнул он.

Ранее в пятницу Лукашенко указал на важность улучшения демографической ситуации в республике и возмутился ситуацией, когда у чиновников и священников нет детей.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД