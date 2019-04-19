Лукашенко закрыл языковой вопрос в Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к народу и парламенту республики, объявил языковой вопрос закрытым: в стране два государственных языка – белорусский и русский.

«В Белоруссии вопрос о языках закрыт: в стране два государственных языка – белорусский и русский. Ни украинский, ни российский – русский, вы это понимаете, в который мы душу вложили. Это общее достояние», – приводит его слова ТАСС.

«Люди гибли, вместе с русскими людьми воевали, это наше общее достояние. Если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык, если он хочет потерять свое сердце, он потеряет белорусский язык», – добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко задавался вопросом «зачем навязывать Белоруссии некий русский мир» и отмечал, что республика и так находится внутри русского мира.

Глава Белоруссии отмечал, что русский язык – национальное достояние Белоруссии, от которого страна никогда не откажется.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД