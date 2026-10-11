Россельхознадзор перевел системы ветдокументов в аварийный режим из-за аварии

Tекст: Вера Басилая

Работа электронных сервисов была нарушена в результате масштабного сбоя в подаче электричества в регионе, сообщает Россельхознадзор.

Системы ФГИС «ВетИС» и ФГИС «Сатурн» функционируют в аварийном режиме с 6:00 мск воскресенья.

В ведомстве подчеркнули, что оформление ветеринарных сопроводительных документов при этом продолжается в установленном порядке в соответствии с действующим приказом Минсельхоза России.

Компания «Яндекс» сообщила, что после атаки беспилотника на дата-центр во Владимире облачная платформа Yandex Cloud перешла в аварийный режим, часть сервисов остается недоступной.

Пользователи в России массово столкнулись с неполадками в работе сразу нескольких ключевых сервисов «Яндекса», а также приложений ряда других крупных компаний.

В воскресенье неполадки в работе сервисов «Яндекса» зафиксировали в Белоруссии и Киргизии.