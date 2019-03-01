Лукашенко: Белорусы думают, как русские

Белорусский лидер Александр Лукашенко задался вопросом «зачем навязывать Белоруссии некий русский мир?» и отметил, что республика и так находится внутри русского мира.

«Знаете, появились понятия «русский мир», «мягкая сила», «белорусизация» и прочее. Мы с президентом (России Владимиром – прим. ВЗГЛЯД) Путиным по моей инициативе так обсуждали с моими претензиями к нему эту тему. Я говорю: надо прекратить в России всякие эти разговоры. Что значит расширение русского мира за счет Белоруссии? Слушай, когда мы стали вне этого русского мира?», – высказался Лукашенко, передает Naviny.by.

Он добавил, что экзарх всея Белоруссии, митрополит Павел является русским человеком, и к этому нормально относятся большинство граждан страны.

«У нас православие 85-88% людей, мы разговариваем на русском языке, мы думаем, как русские. Зачем навязывать Белоруссии некий русский мир? Чтоб взбаламутить людей?» – задался вопросом президент.

Он добавил, что единственное отличие между белорусами и русскими – это язык.

«Это – признак любого народа. Если ты народ, у тебя должен быть язык... Для меня белорусская мова – мой родной язык, такой же, как русский. Может, я плохой в этом плане президент, но русский язык – это наш», – заключил глава государства.

Напомним, ранее Лукашенко выступил против проведения акции «Бессмертный полк» в Белоруссии.