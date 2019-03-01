Лукашенко объяснил противодействие «Бессмертному полку» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против проведения акции «Бессмертный полк» в стране.

Во время встречи Лукашенко с представителями СМИ и общественности Публицист и научный сотрудник Центра историко-философских исследований Института философии НАН Алексей Дзермант поинтересовался у президента по поводу идеологии, речь зашла о «Бессмертном полке».

«Бессмертный полк» и так далее... Я категорически против. Не потому что против этой акции. Это блестящая акция, российская акция, мы с президентом России обсуждали несколько лет назад этот вопрос. Я говорю: «Тоже там ваши нас упрекают, что мы якобы запрещаем «Бессмертный полк». Вы же у нас, грубо сказал так, передрали эту идею». Помните? «Беларусь помнит». Вы помните эти акции?», – сказал Лукашенко, передает Tut.by.

Он добавил, что это была его «первая акция», его позвали ветераны и возлагали венки у Площади Победы.

«Кто – с портретами, кто – еще с чем-то. А потом ходили еще первые годы, я помню, в одной акции принимал участие будучи президентом, к памятнику Ленина. Точно такое же шествие. Почему мы должны бросить свое «Беларусь помнит» и схватиться за «Бессмертный полк»? Если по своей сути и даже по внешней форме они схожи, они одинаковы», – отметил Лукашенко.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Белоруссия запретила проведение акции «Бессмертный полк».