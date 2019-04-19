Лукашенко потребовал от своих министров многодетности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на важность улучшения демографической ситуации в республике и возмутился ситуацией, когда у чиновников и священников нет детей.

«Вы посмотрите каждый на себя: сколько у вас детей? Вот госслужащие, часто думаем: не служил в армии – (надо) не пускать его на госслужбу. Тогда нет детей, а нет троих или, как у (премьер-министра Белоруссии Сергея) Румаса четверых, – не можешь быть министром или еще кем-то», – сказал Лукашенко, обращаясь с ежегодным посланием к народу и парламенту.

Белорусский лидер также отметил, что не понимает ситуации с отсутствием детей у священнослужителей, передает РИА «Новости».

«Я часто критикую наших священнослужителей. Ну кто больше радеет за семью, как не церковь? (..) Ну надо как-то церковь реформировать: это ненормально, когда человек агитирует за семейные ценности, а он не просто не имеет семьи, ему запрещает церковь иметь семью. Как бы они (священнослужители) ни убеждали, меня в этом никогда не убедишь: как человеку можно запретить жениться и иметь детей?», – считает он.

Лукашенко подчеркнул, что дети – это будущее.

«Ладно там (в церкви) традиция такая, но а нам (мирянам) кто мешает, чтобы дети были?», – добавил он.

В Белоруссии на начало 2018 года проживало 9 млн. 491,8 тыс. человек, сообщается на официальном сайте президента страны.

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