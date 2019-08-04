В Белоруссии назвали оптимальную дату для президентских выборов

Оптимальной датой проведения выборов главы Белоруссии может быть 30 августа 2020 года, считает руководитель Центризбиркома республики Лидия Ермошина.

«Президентская кампания, скорее всего, пройдет в тот срок, который определен конституцией – последнее воскресенье, 30 августа 2020 года», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на телеканал ОНТ.

По словам Ермошиной, эта же дата и станет с большой вероятностью днем выборов президента Белоруссии. Она отметила, что, хотя это еще лето, но это время, когда «все приезжают и население в основном будет находиться по месту своей регистрации».

Ранее Александр Лукашенко пообещал, что после ухода с поста главы республики не будет менять конституцию под себя так, что «Лукашенко вроде ушел и не ушел». Он подчеркивал, что думает о будущем страны, а не о личной власти.

Глава Белоруссии говорил, что в ближайшее время власти определятся с конкретной датой досрочных парламентских выборов. Выборы в Совет Республики (верхнюю палату) Национального собрания собираются провести 7 ноября, а в Палату представителей (нижнюю палату) – 17 ноября 2019 года.

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