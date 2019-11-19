Минск резко отреагировал на критику выборов со стороны ОБСЕ

Белорусский МИД сожалеет, что миссии ОБСЕ, как и в прежние годы, не удалось полностью отойти от политизированных оценок и выводов относительно выборов в республике.

«Белорусская сторона ознакомилась с заявлениями международных наблюдательных миссий по итогам прошедших парламентских выборов в Беларуси. Принято также к сведению заявление Европейской службы внешних действий по этому вопросу. ... Сожалеем, что миссии ОБСЕ, как и в прежние годы, не удалось полностью отойти от политизированных оценок и выводов. Считаем также, что личная ангажированность и субъективный подход не должны лежать в основе выводов и оценок международных наблюдателей», – говорится в заявлении на сайте белорусского МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Белоруссия готова к конструктивной критике ОБСЕ, но не приемлет «безосновательное и тотальное шельмование» и не будет менять избирательное законодательство «по чьей-то указке».

«Мы неоднократно говорили нашим западным партнерам, что готовы к конструктивной критике, но никогда не примем безосновательное и тотальное шельмование, а наши избирательные процедуры и законодательство если и будут совершенствоваться, то не по чьей-то указке, а по запросам нашего общества и эволюционным путем. Мы проводим выборы для своей страны и народа, а не в угоду внешним силам», – говорится в заявлении МИД республики.

В воскресенье ЦИК Белоруссии объявил, что выборы в нижнюю палату парламента республики состоялись во всех округах, таким образом, избраны все 110 депутатов законодательного органа. Голосование прошло на более чем 5,8 тыс. избирательных участках. По предварительным данным ЦИК, явка составила 77,22%.

Позже в ОБСЕ заявили, что выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии не соответствовали демократическим стандартам. ЕС также отказался считать выборы в Белоруссии соответствующими международным стандартам.

В Белоруссии ответили ОБСЕ на оценку выборов в парламент.