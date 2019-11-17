Парламентские выборы в Белоруссии состоялись во всех округах

Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии состоялись во всех округах, таким образом, избраны все 110 депутатов законодательного органа, сообщила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.

«Все избирательные округа отчитались о том, что выборы у них состоялись», – приводит ее слова ТАСС.

Ермошина отметила, что итоговая явка на выборах должна составить более 70%, однако точных данных к настоящему моменту нет, передает РИА «Новости».

Голосование по выборам депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии прошло на более чем 5,8 тыс. избирательных участках.

В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,8 млн человек, из них около 1,3 млн проживают в Минске. В стране образованы более 5,8 тыс. участков для голосования. За границей будут работать еще 46, в том числе три – в России (в Москве, Калининграде и Санкт-Петербурге).

Между тем в воскресенье глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на президентских выборах в 2020 году.

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