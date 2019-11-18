ОБСЕ раскритиковала организацию выборов в Белоруссии

Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии не соответствовали демократическим стандартам, заявила глава наблюдательской миссии ОБСЕ Маргарета Седерфельт.

«Мы пришли к следующим выводам: досрочные парламентские выборы прошли в спокойной обстановке, однако не соответствовали важным международным стандартам демократических выборов», – сказала она, передает РИА «Новости».

По словам Седерфельт, наблюдатели отметили «пренебрежение основополагающими свободами – собрания, самовыражения». «Мы отметили, что большое число кандидатов подавали заявки на участие в выборах, однако слишком ограничительный процесс воспрепятствовал участию в нем оппозиции», – добавила координатор.

Кроме того, ОБСЕ отметила серьезные процедурные проблемы при подсчете голосов на парламентских выборах в Белоруссии.

В свою очередь глава делегации наблюдателей от ПАСЕ на парламентских выборах в Белоруссии Лорд Бленкатра заявил, что выборы в парламент Белоруссии были организованы хорошо, но ПАСЕ разочарована невыполнением рекомендаций ассамблеи.

«Разочарованы, что Республика Беларусь не выполнила рекомендации, сделанные после выборов 2016 года. Это лишает граждан страны возможности участия в демократическом процессе», – сказал представитель ПАСЕ, передает ТАСС.

Ранее глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев заявил, что недостатки на состоявшихся в Белоруссии парламентских выборах были единичными, носили технический характер и не повлияли на итоги голосования.

В воскресенье глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что выборы в нижнюю палату парламента республики состоялись во всех округах, таким образом, избраны все 110 депутатов законодательного органа. Голосование прошло на более чем 5,8 тыс. избирательных участках. По предварительным данным ЦИК, явка составила 77,22%,

При этом представители оппозиции не прошли в новый состав нижней палаты парламента Белоруссии.