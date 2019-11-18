Оппозиционеры не попали в нижнюю палату парламента Белоруссии

Представители оппозиции не прошли в новый состав нижней палаты парламента (Палаты представителей Национального собрания) Белоруссии, следует из данных ЦИК республики.

По предварительным данным ЦИК, явка составила 77,22%, передает РИА «Новости».

В списке известных в Белоруссии персон, прошедших в парламент, оказались обладательница титула «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич, руководитель общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько, посол Белоруссии в Турции и бывший пресс-секретарь МИДа Андрей Савиных, председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич, телеведущий Тенгиз Думбадзе.

Также в новый состав парламента попали экс-министр информации Белоруссии Лилия Ананич, замглавы администрации президента Валерий Мицкевич, первый замминистра обороны Олег Белоконев.

Избранные депутаты представляют Белорусскую патриотическую партию, Республиканскую партию труда и справедливости, Либерально-демократическую партию, а также общественное объединение «Белая Русь», которые в республике не относят к оппозиционным.

В предыдущем составе нижней палаты парламента работали два представителя белорусской оппозиции.

Голосование прошло на более чем 5,8 тыс. избирательных участках.

Напомним, в воскресенье глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что выборы в нижнюю палату парламента республики состоялись во всех округах, таким образом, избраны все 110 депутатов законодательного органа.

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