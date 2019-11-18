Исполком СНГ оценил выборы в Белоруссии

Недостатки на состоявшихся в Белоруссии парламентских выборах были единичными, носили технический характер и не повлияли на итоги голосования, заявил глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев.

«В большинстве случаев они (недостатки) носили такой технический характер. Во-вторых, их было незначительное количество», – заявил Лебедев, передает ТАСС.

По его словам, выборы «проведены в соответствии с конституцией и избирательным кодексом Белоруссии, прошли на конкурентной основе открыто и гласно, были свободными и прозрачными и соответствовали принципам проведения демократических выборов».

Лебедев отметил, что миссия наблюдателей СНГ считает выборы в парламент Белоруссии свободными и демократичными.

В воскресенье глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что выборы в нижнюю палату парламента республики состоялись во всех округах, таким образом, избраны все 110 депутатов законодательного органа. Голосование прошло на более чем 5,8 тыс. избирательных участках. По предварительным данным ЦИК, явка составила 77,22%,

При этом представители оппозиции не прошли в новый состав нижней палаты парламента Белоруссии.

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