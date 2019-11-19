В Белоруссии ответили ОБСЕ на оценку выборов в парламент

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У Газпрома появился новый конкурент в Европе

Европа со дня на день ждет прихода азербайджанского газа Фото: Umit Bektas/Reuters
На мировом газовом рынке у России появился конкурент – скоро войдут в строй трубопроводы, по которым азербайджанский газ потечет в Европу. А именно там этой зимой у Москвы могут возникнуть сложности с поставками из-за прекращения украинского транзита. И появление серьезного соперника в самый неподходящий момент грозит проблемами. Насколько опасно для Газпрома такое развитие событий? Подробности...
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Дональд Трамп сильно расстроил россиян

Симпатии к Трампу стали частью историиФото: Dmitri Lovetsky/AP/ТАСС
Отношение к Дональду Трампу в России за годы его власти сильно ухудшилось. Об этом свидетельствуют данные опросов общественного мнения. Однако оценка самих отношений двух стран за последние годы практически не изменилась – 85 процентов считают их напряженными, прохладными или даже враждебными. С чем связано разочарование русских в Трампе и обратимо ли оно? Подробности...
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Предательские заявления поэта Орлуши родом из СССР

Русский поэт Орлуша предпочитает быть украинцемФото: facebook.com/orlusha
«Счастливое ощущение свободы» – вот главное преимущество украинца перед россиянином. По крайней мере, в это верит российский поэт, пишущий под псевдонимом Орлуша и называющий себя «политическим украинцем». Его высказывания вызвали предсказуемую реакцию в России, но главную нестыковку в своих словах не замечает и сам этот человек. Подробности...
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Грузинская власть прошла проверку Майданом

Иванишвили решил не повторять ошибок Януковича и велел разгонять Майдан дубинкамиФото: Irakli Gedenidze/Reuters
Очередной «цветной революции» в Грузии не случилось. В минувшие выходные оппозиция сумела взять в кольцо здание парламента, прервав его работу. Но уже в понедельник силы правопорядка с использованием резиновых дубинок и водометов разогнали митингующих. Хотя дипломаты США и Евросоюза и призывали власти Грузии вступить в переговоры с протестующими и отказаться от применения силы. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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«Рашагейт» по-британски станет не менее захватывающим, чем в США

Дмитрий Родионов, политолог
Надо понимать, что никакие доказательства «вмешательства» и не нужны. Достаточно громко произнести, что они есть. Или хотя бы намекнуть на это. Ведь в старой доброй Англии, как мы знаем из одного анекдота, все джентльмены и верят друг другу на слово. Подробности...

Способны ли российские ракеты попасть в американский авианосец

Александр Шишкин, инженер-кораблестроитель
Порою можно услышать, что российские средства поражения, которые СМИ называют не иначе как «убийцы авианосцев», едва ли не бессмысленны в современных условиях. И все из-за того, что у России отсутствуют инструменты, необходимые для наведения этих ракет. И никакие авианосцы эти ракеты успешно атаковать не способны. Так ли это на самом деле? Подробности...
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Киев готовится добровольно отказаться от Донбасса

Глеб Простаков, журналист
По исследованиям, большинство жителей Донбасса желают в том или ином качестве интегрироваться в Россию, в составе Украины хотят жить немногим более 5%. А раз так, к чему реинтегрировать эти чуждые новому украинскому самосознанию элементы? Подробности...
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      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

      В Дубае проходит ежегодный автомобильный салон. Это главная подобная выставка на Ближнем Востоке, проводится она с 1989 года. И хотя соперничать по статусу с главными автосалонами мира мотор-шоу в ОАЭ не может, крупнейшие автопроизводители нередко показывают здесь свои новинки
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      Венеция ушла под воду

      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
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              В Белоруссии ответили ОБСЕ на оценку выборов в парламент

              19 ноября 2019, 09:57

              Текст: Алина Назарова

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              Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина считает, что озвученная наблюдателями ОБСЕ предварительная оценка выборов в белорусский парламент является поверхностной, односторонней и недостаточно аргументированной.

              «Могу сказать, что нам отчет (ОБСЕ о выборах в Белоруссии) представляется весьма односторонним, факты подаются однобоко, в связи с чем отчет является субъективным», – сказала Ермошина, передает РИА «Новости».

              По ее словам, «если перечислять факты отмены регистрации (кандидатов в депутаты), тем, кто оценивает эти факты, надо всегда делать оценку, было ли это обоснованно и соответствовало ли национальному закону».

              «То же касается, например, предвыборной агитации. Это тоже должно оцениваться на соответствие национальному законодательству. Если говорим о фактах, как они (наблюдатели ОБСЕ) считают, фальсификации и вброса (бюллетеней), они должны обязательно указать, на чем основываются эти утверждения», – добавила Ермошина.

              По ее словам, «когда все это – голословные заявления, не подтвержденные ничем, отчет кажется поверхностным, основанным на слухах и внешних впечатлениях». «Ему не хватает аргументации», – констатировала глава ЦИК.

              В воскресенье Ермошина заявила, что выборы в нижнюю палату парламента республики состоялись во всех округах, таким образом, избраны все 110 депутатов законодательного органа. Голосование прошло на более чем 5,8 тыс. избирательных участках. По предварительным данным ЦИК, явка составила 77,22%.

              Позже в ОБСЕ заявили, что выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии не соответствовали демократическим стандартам. ЕС также отказался считать выборы в Белоруссии соответствующими международным стандартам. 


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