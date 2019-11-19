В Белоруссии ответили ОБСЕ на оценку выборов в парламент

Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина считает, что озвученная наблюдателями ОБСЕ предварительная оценка выборов в белорусский парламент является поверхностной, односторонней и недостаточно аргументированной.

«Могу сказать, что нам отчет (ОБСЕ о выборах в Белоруссии) представляется весьма односторонним, факты подаются однобоко, в связи с чем отчет является субъективным», – сказала Ермошина, передает РИА «Новости».

По ее словам, «если перечислять факты отмены регистрации (кандидатов в депутаты), тем, кто оценивает эти факты, надо всегда делать оценку, было ли это обоснованно и соответствовало ли национальному закону».

«То же касается, например, предвыборной агитации. Это тоже должно оцениваться на соответствие национальному законодательству. Если говорим о фактах, как они (наблюдатели ОБСЕ) считают, фальсификации и вброса (бюллетеней), они должны обязательно указать, на чем основываются эти утверждения», – добавила Ермошина.

По ее словам, «когда все это – голословные заявления, не подтвержденные ничем, отчет кажется поверхностным, основанным на слухах и внешних впечатлениях». «Ему не хватает аргументации», – констатировала глава ЦИК.

В воскресенье Ермошина заявила, что выборы в нижнюю палату парламента республики состоялись во всех округах, таким образом, избраны все 110 депутатов законодательного органа. Голосование прошло на более чем 5,8 тыс. избирательных участках. По предварительным данным ЦИК, явка составила 77,22%.

Позже в ОБСЕ заявили, что выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии не соответствовали демократическим стандартам. ЕС также отказался считать выборы в Белоруссии соответствующими международным стандартам.