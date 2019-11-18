ЕС отказался считать выборы в Белоруссии соответствующими международным стандартам

В ЕС заявили, что Белоруссия упустила возможность провести выборы в соответствии с международными стандартами, об этом сообщается в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

«Вчерашние парламентские выборы в Белоруссии прошли в целом в спокойной обстановке. Тем не менее, это была упущенная возможность провести выборы в полном соответствии с международными стандартами», – сообщает ТАСС со ссылкой на заявление.

В воскресенье глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что выборы в нижнюю палату парламента республики состоялись во всех округах, таким образом, избраны все 110 депутатов законодательного органа. Голосование прошло на более чем 5,8 тыс. избирательных участках. По предварительным данным ЦИК, явка составила 77,22%.

Позже в ОБСЕ заявили, что выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии не соответствовали демократическим стандартам.