Генсек НАТО заявил о поддержке суверенитета Белоруссии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после состоявшейся в Брюсселе встречи министров иностранных дел входящих в альянс стран заявил, что НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность республики.

«Все должны уважать Белоруссию как суверенную страну, ее суверенитет и территориальную целостность, а также ее право принимать независимые решения», – приводит слова Столтенберга ТАСС.

По его словам, «для НАТО очень важно, чтобы каждая страна, включая Белоруссию, имела право выбирать свой путь, свою собственную безопасность». При этом он выразил мнение, что «было бы абсолютно неправильно» комментировать гипотетическую ситуацию «присоединения Белоруссии к России».

Напомним, во вторник премьер-министр России Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас в ходе семичасовых переговоров согласовали значительную часть из 31 пункта дорожной карты интеграции двух стран.

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