Премьеры России и Белоруссии согласовали большую часть дорожных карт по интеграции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас согласовали значительную часть из 31 дорожной карты интеграции двух стран, сообщил глава российского правительства по итогам переговоров, которые длились 7,5 часов.

«Значительная часть дорожных карт согласованы. Мы сейчас долго и подробно обсуждали, какие конкретно вещи между нами согласованы, какие не согласованы», – приводит слова российского премьера ТАСС.

По словам белорусского премьера, согласованы не менее 20 дорожных карт из 31.

Кроме того, Медведев и Румас намерены обратиться к главам обоих государств для дополнительных консультаций по ряду направлений интеграции. Новые версии дорожных карт будут подготовлены с учетом результатов переговоров.

Медведев подчеркнул, что позиции Москвы и Минска в вопросах интеграции сближаются каждый день. «Позиции каждый день сближаются», – цитирует премьер-министра РФ РИА «Новости».

Румас в свою очередь заявил, что Белоруссии и России осталось согласовать два проблемных вопроса в сфере энергетики. При этом он подчеркнул, что подвижки в этом направлении есть.

Ранее белорусский премьер Сергей Румас заявил, что отраслевые дорожные карты в рамках программы мер по углублению интеграции России и Белоруссии будут подписаны, только если будут учтены интересы Минска.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дорожные карты по интеграции с Россией будут подписаны, если будут решены принципиальные вопросы в экономике.

Проекты «дорожных карт» по углублению интеграции должны быть представлены к 1 декабря – накануне 20-летия Союзного государства. Спецкор газеты ВЗГЛЯД посетил в Минск, чтобы оценить, насколько далеко может зайти углубляемый ныне процесс.