Минск назвал условия подписания дорожных карт с Россией

Отраслевые дорожные карты в рамках программы мер по углублению интеграции России и Белоруссии будут подписаны, только если будут учтены интересы Минска, заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас.

«Мы подпишем дорожные карты только в том случае, если интересы Беларуси будут учтены», – заявил Румас, передает БелТА.

По его словам, одна из самых сложных дорожных карт – по Налоговому кодексу. «Страны самостоятельно развивали налоговое законодательство, и за очень короткий период его унифицировать сложно технически», – пояснил он.

При этом он обратил внимание, что речь не идет о том, чтобы перейти на белорусский или российский кодекс, ставится задача взять лучшие практики в каждой стране и унифицировать подходы.

Ранее сообщалось, что проекты «дорожных карт» по углублению интеграции России и Белоруссии будут представлены главам двух стран к 1 декабря – накануне 20-летия Союзного государства. На финише работы межведомственной комиссии двух стран спецкор газеты ВЗГЛЯД приехал в Минск, чтобы оценить, насколько далеко может зайти углубляемый ныне процесс.