Лукашенко назвал условия подписания дорожных карт по интеграции с Россией

Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если не решатся принципиальные вопросы в экономике, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Ни один документ мною не будет утвержден и подписан, если он будет противоречить конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самые главные принципы – это суверенитет, независимость нашего государства», – приводит его слова ТАСС.

Лукашенко также заявил, что «если не будут решены принципиальные вопросы в экономике, то никакие (отраслевые) дорожные карты не будут подписаны», передает РИА «Новости».

Ранее белорусский премьер Сергей Румас заявил, что отраслевые дорожные карты в рамках программы мер по углублению интеграции России и Белоруссии будут подписаны, только если будут учтены интересы Минска.

Проекты «дорожных карт» по углублению интеграции должны быть представлены к 1 декабря – накануне 20-летия Союзного государства. Спецкор газеты ВЗГЛЯД посетил в Минск, чтобы оценить возможность углубить процесса.

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