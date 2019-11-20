Медведев обозначил сложности интеграции России и Белоруссии

Если не идти на компромисс, процесс интеграции России и Белоруссии может оказаться под угрозой, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, между Россией и Белоруссией сохраняются разногласия. При этом некоторые из них технические, другие требуют разрешения на уровне глав государств, передает РИА «Новости».

Премьер-министр России поблагодарил Минск за желание решать сложные вопросы в партнерском ключе.

«Это всегда нелегко с учетом того, что мы обязаны безусловно отстаивать национальные интересы наших стран», – сказал Медведев по итогам переговоров с белорусским коллегой Сергеем Румасом.

Российский премьер подчеркнул, что важно обсуждать спорные моменты, включая границы суверенитета двух стран, без эмоций.

«Я думаю, что для нас очень важно просто, что называется, градус такой риторики существенно понизить, поскольку мы должны в спокойном, прагматичном ключе обсуждать вопросы, имеющие фундаментальное значение для граждан наших стран, их будущего, прежде всего экономические, социальные вопросы», – сказал Медведев.

Напомним, во вторник премьер-министр России Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас согласовали значительную часть из 31 пунктов дорожной карты интеграции двух стран, сообщил глава российского правительства по итогам переговоров, которые длились 7,5 часов.

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