Чем опасна для России «дыра» на границе Белоруссии и Украины

Лукашенко во вторник заявил, что «наглухо закрыл» границу с Украиной. Позже выяснилось – граница работает в нормальном режиме, ее пересекают и люди, и транспорт. Речь же шла только о надежном заслоне для оружия, которое не должно попадать из Донбасса на территорию Белоруссии. Однако, как выясняется, и для него между двумя странами нет границ. А это уже угрожает безопасности России.

Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что был вынужден «полностью» и «наглухо» закрыть границу «со своими братьями» – с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия. Президент особо отметил, что теперь граница охраняется сильнее, «чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один». Лукашенко добавил, что оружие с Украины попадет в руки «обычных людей и особенно националистически настроенных – жди терроризма».

На самом деле, как утверждают в экспертной среде, белорусско-украинская граница как была, так и остается со времен СССР отнюдь не на замке. Поэтому не исключено, что Лукашенко заостряет данный вопрос по политическим соображениям. Как предположил директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, на фоне подготовки к форуму регионов Украины и Белоруссии могло «возникнуть какое-то разногласие между руководствами стран». Собеседник предположил, что Лукашенко хотел бы усилить свою роль в минском формате и претендовать «на роль переговорщика за этим столом», а не только предоставлять площадку.

Что касается ситуации на самой границе, то Бортник уверен, что ее по-прежнему можно пересечь в обход постов. «Граница достаточно большая и не везде хорошо контролируется. Например, это касается зоны чернобыльской катастрофы. Это следствие постсоветских границ, поэтому она до сих пор слабо защищается», – полагает Бортник.

Российские эксперты признают, что «дыру» на границе Белоруссии и Украины могут использовать и те, кто пытается скрыться от силовиков у себя на родине.

«Еще несколько лет назад Россия выявила эту серьезную проблему. Мы ведь ранее ввели дополнительные меры безопасности на российско-украинской границе, но у Белоруссии соответствующих мер на украинской границе не было. Это давало возможность криминальным элементам с территории Украины через Белоруссию свободно перемещаться в Россию», – пояснил газете ВЗГЛЯД генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов.

Эксперт напомнил, что именно по этой причине три года назад Россия восстановила контроль на своей границе с Белоруссией. «Он выборочный, но в принципе он проводится. Белорусы со своей стороны его долго не вводили, они долго держались, чтобы не портить отношения с Украиной. Однако анализ, проведенный спецслужбами республики Беларусь, показал обоснованность российских опасений», – сказал генерал.

Ворожцов склонен считать обоснованными опасения Лукашенко перед появлением боевиков, сторонников Евромайдана у себя в Минске.

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«В мире достаточно много противников действующего режима в Белоруссии. Организовать беспорядки в столице Белоруссии – дело несложное. Не исключено, что главной движущей силой могут оказаться люди с Украины. Думая о предстоящих выборах, президент Белоруссии как человек мудрый и опытный, не может не думать об опасности, которая исходит от специфически настроенных сил на Украине, в том числе при поддержке ряда зарубежных государств», – считает эксперт.

По его мнению, если новое заявление Лукашенко предвещает реальное ужесточение режима на границе, то эти меры стоит только приветствовать. «Они позитивно скажутся на безопасности Российской Федерации. Ресурсы и возможности для охраны границы есть, правоохранительные органы и спецслужбы республики достаточно эффективны. Есть ли такое желание? Посмотрим исходя из практики», – добавил Ворожцов.

Но вообще-то Лукашенко объявляет о перекрытии границы с завидной регулярностью. Ровно год назад Батька уже жаловался на потоки оружия из Украины. «Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие», – говорил Лукашенко и даже рассказал о задержании человека, при котором были «пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок, десять тысяч патронов, и так далее, и так далее». В октябре прошлого года Батька добавил, что проблему усугубил конфликт в Донбассе. «Очень много мы изымаем оружия», – констатировал Лукашенко.

Однако статистика Госпогранкомитета Белоруссии слова Батьки не очень-то подтверждает. Так, по итогам 2018 года на границе с Украиной пограничники изъяли более 800 боеприпасов и всего 76 единиц оружия. Однако после тех заявлений президента было объявлено об увеличении штата погранслужбы – с целью усиления контроля на КПП.

Договор о демаркации был подписан Киевом и Минском еще в 1997 году. Однако только в 2015 году они начали его выполнение на практике. Эксперты тогда предсказывали, что на процесс демаркации уйдет до десяти лет, потому что придется размежевать леса и болота на протяжении более чем тысячи километров. Как писала газета ВЗГЛЯД, многие местные жители с обеих сторон при этом выражали недовольство по этому поводу. Еще с советских времен жители привыкли, что граница – чисто символическая. Так, на Жировском канале – это между Брестской областью (Белоруссия) и Волынью (Украина) – на белорусской территории украинцы привыкли нелегально мыть янтарь.

Белорусский эксперт по национальной безопасности Андрей Поротников, как и Бортник, считает заявление Лукашенко чем-то вроде словесной интервенции.

«Он показывает, что держит руку на пульсе», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД и напомнил, что нет никаких достоверных сведений о каком-то потоке оружия либо потоке боевиков с Украины. Поротников обратил внимание на то, что белорусская погранслужба, сообщая о том, что за год находит лишь около 70 стволов, часто даже не уточняет, какого оно было типа – «гражданское или боевое, огнестрельное или пневматическое? Между тем, это очень важно, потому что на Украине более либеральное законодательство об оружии».

Теоретически провести оружие через границу возможно, но если бы такие случаи были, белорусская государственная пресса уже трубила бы о них, полагает эксперт.

По словам Поротникова, на границе с Украиной очень сложный рельеф местности и до сих пор не на всех участках даже при желании можно построить какие-либо заграждения. «Конечно местные жители знают тропы и могут обойти посты пограничников. Если человек способен пронести 15-20 килограммов груза на своем горбу, то он и доставить контрабанду таким путем.

Но на самом деле, отмечает Поротников, на границе реально существует проблема не контрабанды оружия, а контрабанды самых заурядных потребительских товаров.

«Продукты на Украине в два-три раза дешевле, чем в Белоруссии. Поэтому люди окольными путями пытаются пронести мясо. Нарушения отмечаются еще, например, такие, – местные жители, собирая клюкву, зашли на сопредельную территорию, или ловили рыбу за границей, потому что там клюет лучше. Кто-то рубил лес или браконьерствовал», – перечислил эксперт.

Так, к примеру, портал «belnovosti.by» сообщил, что 22 августа в Столинском районе Брестской области была задержана пара несовершеннолетних украинцев, которые нелегально зашли в Белоруссию из Ровенской области Украины – по их словам, в поисках клюквы. Документов у нарушителей не было. Задержанных передали украинским пограничникам. Днем ранее на том же участке задержали еще одного, уже 18-летнего сборщика клюквы с Украины, которого привлекли к административной ответственности за незаконное пересечение госграницы.

В апреле этого года украинская погранслужба сообщала о задержании в Волынской области трех человек при попытке увезти в Белоруссию 800 кг сала. У нарушителей не оказалось при себе документов.

Впрочем, «дыра» на границе помогала скрываться не только «криминальным элементам», но и политическим оппонентам киевских властей. Примером тому стало в феврале этого года бегство с Украины капитана сейнера «Норд» Владимира Горбенко. Сам он утверждал, что вернулся домой, в Крым открыто, по российскому паспорту. Но журналисты не исключали, что капитан на самом деле нашел лазейки на границе с Белоруссией.

Один из пророссийских активистов, за которым в 2016 году охотилась СБУ, на условиях анонимности рассказал газете ВЗГЛЯД, что сумел оторваться от спецслужб и добраться до России как раз благодаря прозрачности белорусской границы.

«Меня вывезли друзья на заднем сиденье обычных «Жигулей», – вспоминает он. – Они знали дорогу. Мы ехали по трассе, а незадолго до белорусской границы свернули на какие-то проселки, поднимая пыль, потом через какой-то лес, причем ехали медленно, дорога была вся в колдобинах.

Все молчали. Боялись попасться пограничникам. Но обошлось. Спустя несколько часов мы вернулись с грунтовой дороги на асфальтовую,

и друзья сказали, что мы уже в Белоруссии. А через несколько часов я был уже в России».

Тем временем, подчиненный Лукашенко Государственный погранкомитет вынужден был вечером во вторник мягко опровергнуть слова главы государства. Комитет подтвердил, что границу, собственно, никто не закрывал – самолеты, поезда, автотранспорт и пешеходы продолжали спокойно двигаться через КПП в обе стороны.

Просто плотность охраны наращивается, цитировал ТАСС пресс-секретаря комитета Антона Бычковского. «Пункты пропуска функционируют в повседневном режиме, граждане могут свободно пересекать границу по документам, дающим право на выезд за рубеж. Граница закрыта для незаконопослушных граждан и преступных элементов», – пояснил Бычковский.