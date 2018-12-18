В Кремле отреагировали на идею разместить белорусов на границе России и Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает об обсуждении идеи размещения белорусских военных на границе России и Украины в Донбассе.

В конце октября президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил взять под контроль российско-украинскую границу.

«Я не являюсь пресс-секретарем Александра Григорьевича. Я не располагаю никакой информацией на этот счет», – сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о вероятном размещении белорусских военных на российско-украинской границе в Донбассе.

В начале ноября представитель Кремля также сообщал, что Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин не обсуждали контроля Белоруссией границы между Россией и Украиной.