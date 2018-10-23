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31 октября, среда | Последнее обновление — 18:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Лукашенко вызвался взять под контроль российско-украинскую границу
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Какая цена на бензин ожидается к концу года
Что выдает сотрудника российских спецслужб
Почему космическая отрасль погрязла в халтуре
Уникальные месторождения сделают из Украины новую Африку
Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца
Кирилл Вышинский – жертва западной правозащиты
Андрей Бабицкий, журналист
В украинской прессе журналист фигурирует под именем «кремлевского пропагандиста». Думаю, что здесь и кроется отгадка, почему правозащитные организации и комиссары сторонятся этого, по их словам, токсичного кейса. Подробности...
Россия готовится к войне. Русским это не впервой
Эдуард Биров, журналист
С одной стороны, ощущение близкой смертельной угрозы со стороны агрессора, с другой – спокойное его ожидание, без включения форсированной подготовки. Объяснение тому находится не в международной политике, а во внутренней. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев
Русская интеллигенция еще жива, бурчит и шевелится
Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Русская интеллигенция была про беспокойство, про щемящее чувство вины, и поэтому – про совесть. А затем история перевернулась. Слово «совесть» осталось, но значение его изменилось. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
Умер Николай Караченцов
Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почекПодробности...
На Краснодарский край обрушились ливни
Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работыПодробности...
Российские болельщики попали в аварию в римском метро
Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операцииПодробности...
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