Лукашенко вызвался взять под контроль российско-украинскую границу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов взять под контроль российско-украинскую границу в Донбассе, а также сопроводить проведение выборов в этом регионе.

«Мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе. А также сопровождать проведение выборов в Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины», – передает его слова ТАСС.

Также Лукашенко предложил отправить в Донбасс совместную миссию миротворцев ООН и ОБСЕ и добавил, что без вовлечения США в переговоры по Донбассу вряд ли возможно достичь урегулирования, передает РИА «Новости».

Лукашенко отметил, что он также инициирует создание в Минске технического пункта контактной группы по Украине.

Ранее в Минске говорили, что готовы обсудить размещение белорусского миротворческого контингента в Донбассе, однако Киев отказался от этой идеи.

Украина настаивает на введении миротворцев на территории всего Донбасса, в том числе передаче им контроля над границей с Россией. Москва считает, что миротворцы должны охранять миссию ОБСЕ в Донбассе.

МИД России подчеркивал, что украинское и американское видение миротворческой миссии полностью разрушает Минские соглашения.