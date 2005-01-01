Главы МИД «нормандской четверки» обсудили ввод миротворцев в Донбасс

В Берлине завершилась встреча глав МИД стран «нормандской четверки», переговоры продолжались более 4,5 часов.

Источник РИА «Новости» на переговорах сообщал, что «дискуссия шла сложно». После официальной части встречи министры обсудили отдельные вопросы в формате рабочего ужина.

Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров сообщил, что обсуждались политические реформы, экономические и гуманитарные вопросы, освобождение заключенных, обеспечение безопасности в Донбассе, разведение сторон в Станице Луганской, а также вопрос миротворцев.