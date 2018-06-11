Захарченко допустил возможность ввода миротворцев в Донбасс

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко согласен рассмотреть вопрос о введении миротворцев ООН в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ.

«Если это будет формат, озвученный Владимиром Владимировичем Путиным, то моя позиция не меняется – я готов рассматривать и вносить в Народный совет предложение обеспечить безопасность миссии ОБСЕ и поставить патрули ОБСЕ, которые будет охранять ООН, на линии разграничения с нами. Но это не значит, что мы будем отводить свои войска, чтобы они могли там свободно передвигаться», – сказал Захарченко, передает РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею отправки миротворцев ООН на Украину для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.



Напомним, Украина активно добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Киев желает, чтобы миссия ООН разместилась на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Россия считает, что это приведет к новой резне в регионе. Встречная инициатива России по использованию сил ООН в регионе направлена на обеспечение выполнения минских соглашений.