Песков прокомментировал инициативы Лукашенко по Донбассу

|
1 ноября, четверг | Последнее обновление — 15:47 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Изнасилованная в полиции Уфы дознаватель пришла в кабинет начальника с подругой
Разделы
Какая цена на бензин ожидается к концу года
Как совместить защиту прав соотечественников и привлечение мигрантов
Как президентские гранты реанимируют российские окраины
Кто готовит крупнейший штурм границы США с Мексикой
Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца
Пусть Дездемону душит белый колонизатор
Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Только несколько подавленных коллег слабо недоумевают: она ведь была такой осторожной, Мегин, она так старалась удержаться в первых рядах на кого нужно нападающих, кого следует одобряющих. Как же так неудобно получилось? Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
Как выстрелить питчингами и коливингами из пушки в сторону Запада
Дмитрий Ольшанский, публицист
Пишет одна хорошая девушка в квартирном сообществе: «Решили при выезде сделать профессиональный клининг за мой счет». Да почему же, тысяча чертей, клининг? Почему не «уборка»? Это, милые мои, катастрофа. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
Кто громче всех кричит слово на букву «х»
Кирилл Бенедиктов, российский писатель-фантаст, историк, политолог
Те же самые люди, которые гневно осуждали Слуцкого, набрали в рот воды, когда выяснилось, что их соратник по борьбе с «кровавым режимом» хватал за попу жену сотрудника. Какой-такой харрасмент-маррасмент? Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
Умер Николай Караченцов
Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почекПодробности...
На Краснодарский край обрушились ливни
Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работыПодробности...
Российские болельщики попали в аварию в римском метро
Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операцииПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook