Песков прокомментировал инициативы Лукашенко по Донбассу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным инициативы взять на себя контроль на российско-украинской границе и сопровождать проведение выборов в Донбассе.

«Нет (не обсуждалась)», – ответил Песков на соответствующий вопрос.

Он также отметил, что руководство самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР вправе решить самостоятельно, как контролировать ситуацию и территорию российско-украинской границы во время проведения выборов в Донбассе.

На просьбу прокомментировать слова главы Белоруссии о готовности обеспечить контроль на участке украинско-российской границы на период выборов, Песков подчеркнул, что в данном вопросе так же необходимо согласие республик, передает РИА «Новости».

«Здесь нужно, опять же, понять позицию по руководству двух республик Донбасса. Насколько они готовы к реализации подобной инициативы. И, насколько я понимаю, эта инициатива не обсуждалась, и какой-либо позиции со стороны заинтересованных стран мы не знаем», – ответил пресс-секретарь президента.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Минск готов взять на себя контроль на российско-украинской границе и сопровождать проведение выборов в Донбассе.