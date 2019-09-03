Белоруссия закрыла границу с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.

«Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу наглухо, еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один», – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.

По его словам, если оружие попадет в руки «обычных людей и особенно националистически настроенных – жди терроризма».

По данным Госпогранкомитета Белоруссии, в 2018 году на границе с Украиной изъяли более 800 боеприпасов и 76 единиц оружия.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский просил поддержки у Минска. Лукашенко тогда отметил, что отношения Белоруссии и Украины «неплохие».