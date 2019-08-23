Лукашенко рассказал о просьбе Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский просил поддержки у Минска, сообщил глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Сергеем Румасом.

Лукашенко отметил, что отношения Белоруссии и Украины сейчас «неплохие». «Мы разговаривали с президентом [Украины Владимиром Зеленским]. Они просили какой-то поддержки. Как мы, оказываем – не оказываем?» – приводятся его слова в сообщении на сайте белорусского лидера.

О какой именно помощи идет речь, президент не уточнил.

В июле лидеры обоих государств провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы политического и экономического взаимодействия и торговли. Лукашенко поздравил Зеленского с победой его партии на выборах в Верховную раду, пожелал успехов и пригласил посетить Белоруссию «в любое время и в любом формате». Украинский лидер принял приглашение.

Напомним, в апреле Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД