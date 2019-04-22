Лукашенко поздравил Зеленского с победой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины.

В поздравлении Лукашенко говорится: «С удовлетворением отмечаю, что фундаментом отношений между нашими странами традиционно являются закаленные совместной историей братские связи белорусов и украинцев. Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом», передает РИА «Новости».

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Глава белорусского государства, «выразил убеждение, что совместные усилия позволят сохранить на долгое время и углубить позитивную динамику двустороннего сотрудничества, а деятельность Зеленского в качестве руководителя государства будет способствовать процветанию Украины, установлению мира и гражданского согласия», сообщает пресс-служба Лукашенко.

Белорусский лидер пожелал будущему украинскому коллеге «крепкого здоровья и осуществления всех планов на благо дружественного украинского народа».

Напомним, накануне прошел второй тур выборов президента Украины. После подсчета 90,25% протоколов Зеленский набирает 73,18% голосов избирателей.

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